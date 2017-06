Carmen Terzoni

È serenamente mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Lo annunciano con dolore i figli Salvatorina, Sergio e Anna Rita, i nipoti Massimo e Fabio, la nuora Marta, il genero Giuseppe, la sorella, il fratello, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi giovedì 22 alle ore 15.30 partendo in auto dall'abitazione in San Rocco, 49 per la Chiesa Parrocchiale, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22-6- 2017