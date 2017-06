Elia Alfieri

Con il conforto e l'affetto dei suoi cari è mancataNe danno il triste annuncio il marito Ciro, la figlia Mirca con Icilio, la nipote Federica con Stefano, Rebecca e Giacomo, il fratello, la sorella, il cognato, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 23 giugno alle ore 8.30 partendo dalla Sala del Commiato «Ade» in Viale Villetta, 31/a per la Chiesa Parrocchiale di Corcagnano, indi per il «Tempio di Valera».Questa sera alle ore 21.00 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il Reparto di «Pneumologia» per le cure prestate.Un grazie di cuore a Franca.22 giugno 2017Ï Alfieri Marina e famigliaÏ Musiari Florio e GrazianaÏ Patrizia, Stefano, Mirella, ClaudioLa nipote Mariella con Orazio, le figlie Francesca con Alberto, Simona con Fabio si uniscono al dolore di Mirca e famiglia per la perdita della cara mamma22 giugno 2017Gianni, Paola e rispettive famiglie sono vicini a Ciro, Mirka e Icilio per la perdita della cara22 giugno 2017