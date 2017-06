Giuliana Gandini

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno l'annuncio i figli Sauro con Susanna, Elena con Rudi, gli amati nipoti Lorenzo, Valentina, Vinicio e Saverio, il fratello Mario, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 24 c.m. alle ore 9 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per il Duomo di Colorno.Le ceneri riposeranno con l'amato Ginaldo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 in DuomoIl presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Giovanni Benassi, alla Prof.ssa e amica Carlotta Bellini e a tutto il personale del Reparto di Clinica e Terapia Medica dell'Ospedale Maggiore.23 giugno 2017Ï Lina ed Armando CampaniniÏ Famiglia Massimino AdorniÏ Fam. Giordano, Marisa DiaschiÏ Famiglia Francesca ContiÏ Famiglia Lina, Daniela, Claudio Paternasiti ricorderemo sempre con tanto affetto.Massimo, Silvana, Alessandra, Gianluca, Ambra.23 giugno 2017Annarosa Galli per la perdita della cugina ed amicasi unisce al dolore di Sauro ed Elena.23 giugno 2017Le colleghe del Nido e Scuola dell'Infanzia « Aladino» sono vicine ad Elena per la perdita della cara mamma23 giugno 2017Rosetta Cristina e Paola porgono sentite condoglianze alla famiglia di Sauro ed Elena Galli per la scomparsa della cara23 giugno 2017Nel ricordo dell'amicasiamo vicini ai figli con affetto.Emilietta, Amilcare e figli.23 giugno 2017I colleghi della Mingazzini Srl sono vicini a Sauro e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita della cara mamma23 giugno 2017Le famiglie Mingazzini ed Orlandini partecipano commosse al lutto di Sauro per la scomparsa dell'amata mamma23 giugno 2017Buon viaggio carissimaRoberta, Giovanni e Stefano.23 giugno 2017Profondamente addolorati per la perdita della carissimaci stringiamo con affetto a Elena, Sauro e alle loro famiglie.Erminio ed Enrica Morpanini, Giulia, Stefano e Anna Concari.23 giugno 2017