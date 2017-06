Nella pace celestiale di Torre, circondato dall'affetto dei suoi cari, si è serenamente spentoLo annunciano la moglie Livia, i figli Claudio con Enrica, Cristina con Jean-Daniel, Gianni con Roberta.Il funerale di svolgerà sabato 24 giugno alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale di Torre.23-6-2017Ï Famiglia Ragionieri Roberto, Michela e BarbaraÏ Luciana, Gianpaolo, Emma, AlessandroÏ Betti Giancarlo Armani e fam.Grazie nonnoGaia, Martin, Veronica, Agata, Oliver, Karl, Eric.23 giugno 2017I dipendenti e i collaboratori di Bram-Cor, in questo momento di grande dolore, porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Opl per la perdita del signor23 giugno 2017Rina, Stefano, Silvia, Roberto, Anna e Luigi si uniscono al dolore di Livia,Claudio, Cristina, Gianni e famiglie per la perdita del caro23 giugno 2017Signora Livia, Gianni, Claudio e Cristina, profondamente addolorata, piango insieme a voi la scomparsa del caro signorMonica.23 giugno 2017Ci ha lasciatopersona buona e brava, ora in paradiso vicino ad un Angelo.Condoglianze a Livia, ai figli, genero e nuore.Giancarlo e Antonia.23 giugno 2017Sergio con Gabriella, Marco e Licia si stringono forte a Livia, Cristina, Gianni e Claudio per la perdita del caro23 giugno 2017