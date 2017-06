Pietro Faccioli

«La vita è bella e val la pena di viverlafino all'ultimo minuto»(Piero)È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 68Lo annunciano con dolore la moglie Isabel, le figlie Lara e Jenny, le sorelle Anna Maria e Rosetta, i nipoti, il pronipote ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 24 c.m. alle ore 9.30 partendo dalla camera mortuaria di Busseto per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.La cara salma giungerà venerdì 23 c.m alle ore 12.00 circa dall'Ospedale di Vaio.Il S. Rosario sarà recitato venerdì 23 c.m. in chiesa collegiata dopo la S. Messa Vespertina delle ore 18.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 giugno 2017Grazie zioper essere sempre stato presente nei momenti felici e in quelli difficili della nostra vita.Raffaella con Alessandro e Marcello.23 giugno 2017