Carlo Ciabani

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Lo annunciano con dolore la moglie Mirella, i figli Adriano con Marzia e Antonella con Davide, i nipoti Sara, Alessandro e Riccardo, la sorella Marisa con Franco, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 24 c.m. alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Viarolo, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 giugno 2017Ï Fam. Celso CopelliIl Consiglio Direttivo e gli associati della Contrada Trinità, si stringono con affetto ad Adriano, Marzia, Sara e Riccardo per la perdita del caro23-6-2017Titolari e collaboratori della ditta Garden Carretta sono vicini ad Antonella e famigliari per la perdita del caro23 giugno 2017