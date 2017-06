Antonio Domenichini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 53Ne danno il triste annuncio la mamma Ivonne, il papà Gino, la moglie Patrizia, il figlio Simone, il fratello Giuseppe con Daniela, Thomas, Jessica e parent tutti.Il funerale si svolgerà sabato 24 giugno alle ore 8.30 partendo dall'abitazione per la Chiesa di Neviano Degli Arduini indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera nella stessa Chiesa alle ore 21.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al Dottor Piotti del Centro Trapianti e alle infermiere Sabina e Silvia.Non fiori ma opere di bene.23-6-2017Ï Bruna e LucaÏ Fam. Franco Schianchi e figliÏ Fam. Marisa, Franco, Barbara, Alessandra, Cristina UccelliÏ Famiglie Marco e Paolo BerniniÏ Anna Maria e Pier Luigi OrlandiÏ Anna e Faustino Dall'AglioÏ Michele Delbono e famigliaÏ Famiglia Ragionieri Roberto, Michela e Barbaranon ti dimenticheremo mai.Resterai per sempre nei nostri cuori.Ivo, Antonia, Marcella, Teresa.23-6-2017L'Assistenza Pubblica «Croce Azzurra» profondamente rattristata partecipa con sentimenti di sincero cordoglio al dolore della mamma Militessa Ivonne e famigliari per la scomparsa del caroMilite volontario generoso e disponibile23 giugno 2017Caro amicoti ricorderemo sempre.Carlo, Eugenio con le rispettive famiglie.23 giugno 2017In ricordo dei bei momenti passati insieme siamo affettuosamente vicini a Patrizia, Simone e famigliari per la perdita del carissimoCinzia, Gigi, Daniela Ivano.23-06-2017Ciaoti ricorderemo sempre nei nostri cuori.Famiglie Caprari.23-6-2017Ilaria, Francesco, Natalia e Genny partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro23-6-2017Gino, Paolo, Cristina, Mattia e Serena si stringono con affetto ai tuoi cari.Ciao23-6-2017Ciaoci ricorderemo per sempre della persona straordinaria che sei stata.Un forte abbraccio a Patty, Simone e famiglia.Luciana e Mario Carbognani.23-6-2017Alberto, Daniela, Nicola, Marco, Kristian, Franco della Ditta Tomaselli Rettifiche, in questo momento di dolore, abbracciano con affetto Simone per la perdita del caro papàLe più sincere e sentite condoglianze alla moglie e ai famigliari tutti.23 giugno 2017Siamo vicini in questo momento di grande dolore a Patrizia, Simone e famiglia per la scomparsa del caroGli amici della Proloco di Neviano.23 giugno 2017