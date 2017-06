Bianca Maria Mora

Dopo tanta sofferenza è tornata alla Casa del Padre l'anima buona diNe danno il triste annuncio i figli Marina con Vincenzo, Camillo con Tiziana, i nipoti Matteo con Elisabetta e Federico, Luca con Sharon, Giulia e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.45 partendo dall'abitazione sita in via Ubaldi 7 per la chiesa parrocchiale di Vigatto indi per il cimitero locale.Si ringrazia con particolare affetto il medico curante la Dott.ssa Anna Allodi per la professionalità, la disponibilità e l'umanità dimostrate.Un ringraziamento alle assistenti domiciliari della Circoscrizione Montanara, alla cara Lyuba e a tutte le persone che le sono state vicine.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.24 giugno 2017Ï Paola, Luigi Volpi e famigliaÏ Famiglie Maurizio e Alessandro GreciÏ Famiglia Anna e Renzo GennariÏ Bonfiglio, Renzo, Italo, Edoardo, Vincenzo e fam.Ï Flavio e Luciana CarpiÏ Norma e Elio GandolfiÏ Paola, Roberto, Veronica PelacciÏ Ester, Silvano, Bruna RigamontiÏ Bianca e GiacomoÏ Graziano GavazzoliÏ Graziano Finocchi e famigliaÏ Gabriella e Florio CavalcaÏ Famiglia Stocchi SergioÏ Fam. Bandini EugenioÏ Licinio e Lorenzo GennariÏ Achille, Roberta e Tina ScaricaÏ Famiglia Piergiorgio ScaccagliaÏ Scarica RobertoÏ Famiglia Paolo VenturiniÏ Maria Ferrari e figliÏ Famiglia Liliana e figlie LeporatiÏ Famiglia Maini ClaudioÏ Mariangela Sacchelli e figliÏ Orazio Carra e fam.Ï Rosaria Fava Carra e fam.Ï Paolo Bernardi e famigliaÏ Famiglia Cavatorta MarcoÏ Famiglia Delfante ValterÏ Famiglia Calori FaustoÏ Zerbini Angelo e GiovannaÏ Paolo Pellacini e figliCaraci hai cresciuti, educati e amati.Ti porteremo sempre nei nostri cuori.I tuoi nipoti Matteo, Luca e Giulia.24 giugno 2017Siamo vicini a Marina, Camillo e alle loro famiglie per la perdita della carae ricorderemo sempre con affetto.Famiglie Boschi, Pieroni, Merusi, Vascelli, Zonca, Belpoliti, Vecchi, Rossi, Scarmiglia.24 giugno 2017La Comunità Prrocchiale è vicina con affetto e con la preghiera a Marina e Camillo e famiglie per la scomparsa della cara mamma24 giugno 2017Titolari e collaboratori della Trattoria del Grillo sono vicini a Camillo e Marina per la perdita della cara mammae porgono sentite condoglianze.24 giugno 21017Vanda e Albino, Renzo e Bianca, Luca e Federica sono vicini ai famigliari per la perdita della cara24 giugno 2017Massimiliano e Graziano Boselli partecipano al lutto di Marina e Camillo per la perdita della mamma24 giugno 2017Giuseppina e Michela Padovani sono vicine a Marina e Camillo per per la perdita della cara mamma24 giugno 2017Siamo vicini a Marina, Camillo e rispettive famiglie per la perdita della cara mammaCon affetto Maria Grazia, Giovanni, Romina, Elena, Federica.24 giugno 2017Pier Luigi e Paola, Andrea con Cecilia e Martina, Monica con Pietro Giulia e Camilla, sono vicini a Marina, Camillo e famigliari per la perdita della mamma24 giugno 2017