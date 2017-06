Dante Allodi

È mancato all''affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Valeria, il figlio Claudio, i nipoti, i cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 26 giugno alle ore 9.00 alla Sala del Commiato Cof in viale della Villetta 16/a.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella chiesa di Santa Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla Dott.ssa Nicoletta Carra per le amorevoli cure prestate, per la costante presenza e per la grandissima professionalità dimostrata.Un ringraziamento particolare a tutti gli infermieri domiciliari del Pablo e alle collaboratrice della Aurora Domus.24 giugno 2017Ï Paolo e i «Giramondo»Ï Paola Santi figli e famiglieÏ Famiglia Nicolucci- ParisLa cugina Carina con i figli Ottavia, Massimo, Riccarda e le rispettive famiglie si stringono in un abbraccio a Valeria e Claudio nel ricordo del caro24 giugno 2017grazie per l'affetto e l'allegria che ci hai donato.Siamo vicini a Valeria e Claudio.Daniele, Lella, Mirella e Roberto.24 giugno 2017Gli amici di sempre, Stefano e Paola con tutta la famiglia Canepari, sono vicini con affetto a Valeria e Claudio in questo triste momento, ricordando i piacevoli momenti passati conuomo di spirito e grande cuore.24 giugno 2017Ciaoricordando i bei momenti trascorsi , siamo vicini a Valeria e Claudio.Mauro, Silvana, Manuela e Andrea.24-6-2017