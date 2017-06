Eugenio Calzetti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio la moglie Bianca, la figlia Stefania con Marco, fratelli, sorella, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.Per un'ultima visita ci si potrà recare alla Sala di Commiato Arduini (v. Spadolini 14/d Monticelli T.) oggi e domani dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.Il Santo Rosario sarà recitato domani domenica 25 giugno alle ore 21.00 nella chiesa di Basilicanova.I funerali si svolgeranno lunedì 26 giugno alle ore 9.00 partendo dalla stessa Sala del Commiato per la chiesa parrocchiale di Basilicanova indi al Tempio della Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamnto alla Dottoressa Antonella Piazza e a tutto il personale dei Reparti di Cardiologia e di Terapia Intensiva del'Ospedale di Montecchio E.24 giugno 2017Ï Fam. Celeste VecchiÏ Rosa Bonetti e figlieÏ Famiglia Gianni DalcòÏ Angelica, Giorgio Azzali e figliÏ Calzetti Bruno e famigliaFranca, Marisa, Gabriella e Tiziana con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Bianca, Stefania e Marco per la perdita del loro caro24 giugno 2017Caroti ricorderemo sempre per le tue grandi capacità professionali ed umane.Un abbraccio a tua moglie e a tua figlia Stefania.Claudio e Giovanna Gaggiati.24 giugno 2017