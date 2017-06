Attilio Pini

Senza mai perdere il sorriso è mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la mamma Giuliana, la moglie Grazia, il figlio Francesco e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 26 giugno alle ore 9.30 presso la chiesa dello Spirito Santo.Il Santo Rosario sarà recitato domenica 25 giugno alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 giugno 2017Ï Renato, Marco e Cinzia UbaldiÏ Oreste Pini e famigliaÏ Emma ZanottiÏ Giancarlo, Mina e GiovannaÏ Luca, Caterina e famigliaÏ Massimo, Ninni e LiviaÏ Luciana, Bianca e famigliaAnnabella, con Alberto e Benedetta e Miriam con Tommaso e Patrizio, profondamente addolorati per la scomparsa del cuginosi uniscono nel compianto alla zia Giuliana, a Maria Grazia e Francesco.24 giugno 2017Giovanna e Ugo sono vicini con affetto a Giuliana, Maria Grazia, Francesco per la perdita del caro24 giugno 2017Marisa, Anna Maria, Pier Luigi, Franco, Pier Luigi, Maria con le rispettive famiglie partecipano al dolore di zia Giuliana e Maria Grazia e di Francesco per l'immatura scomparsa del caro cugino24 giugno 207Caro Francesco, ti siamo vicini in questo momento di profondo dolore per la perdita del caro papàGli amici Davide, Marco e famiglie.24 giugno 2017I condomini e gli inquilini del condominio «Massimo», profondamente commossi, partecipano al dolore della famiglia per la perdita di24 giugno 2017I condomini di via Pelacani 14 costernati porgono le più sincere condoglianze a Giuliana, Grazia e Francesco per la perdita di24 giugno 2017Margherita con Maria Cristina, Grazia e Paola sono vicine a Giuliana, Grazia e Francesco in questo dolorosissimo momento per la perdita die lo ricordano con affetto.24 giugno 2017Le amiche, Emma, Margherita, Maria, Caterina ed Elena abbracciano con affetto Giuliana e famiglia per la prematura perdita di24 giugno 2017Nel caro ricordo dici stringiamo forte a Giuliana, Maria Grazia e Francesco.Ida, Dante, Carolina, Piera e Luca.24 giugno 2017