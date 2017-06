Remo Gandolfi

Ci ha lasciatidi anni 84Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, le figlie, gli adorati nipoti, la sorella, i cognati ed i parenti tutti.Il funerale avrà lugo oggi stesso alle ore 10.00 nella chiesa di Vigoleno, partendo dall'Ospedale di Vaio indi proseguirà per il cimitero di Vigoleno.Si ringraziano fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria.24-6-2017Ciaoci mancheranno tanto i tuoi racconti e la tua compagnia, grazie per tutto quello che hai fatto per noi.Ci mancherai.Edoardo, Benedetta, Riccardo, Elena.24-6-2017