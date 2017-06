Angela Bertoli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 44Addolorati lo annunciano la mamma Teresa, il marito Sandro, zii, zie, cugini, le amiche Eleonora e Myriam.I funerali si svolgeranno lunedì 26 giugno alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo in Antognano indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato domenica 25 giugno alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla prof. Tiziana Meschi, a tutto il personale della Lungo Degenza dell'Ospedale Maggiore per la professionalità e umanità dimostrate e al dott. Claudio Tana per la vicinanza nei momenti più critici.Non fiori ma offerte all'Ospedale Maggiore.24 giugno 2017