Roberto Bonzani

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 61Ne danno il triste annuncio la moglie Caterina, le sorelle Rosanna e Mariella, cognati, cognate, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 26 giugno alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa di Varano Marchesi e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Varano Marchesi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Dino Manganelli per le cure prestate.Non fiori ma offerte alla Croce Verde di Noceto.25 giugno 2017Zia Giovanna con Giancarlo, Daniela, Cristina e famigliari, addolorati per la prematura perdita del carosi stringono con affetto a Caterina, Rosanna e Mariella.25 giugno 2017Zia Vincenza e la famiglia Bonardi si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro25 giugno 2017Il Presidente Paolo Ghirelli ed i Consiglieri della Bonatti Spa esprimono sentimenti di solidale partecipazione al dolore della signora Mariella Bonzani e dei famigliari per la improvvisa perdita del fratello signor25 giugno 2017La Direzione del Personale della Società Bonatti spa partecipa con profondo cordoglio al lutto che ha colpito la signora Mariella Bonzani e famiglia per la scomparsa del caro fratello signor25 giugno 2017I colleghi del Settore Logistica Acquisti, Gestione Mezzi, Trasporti e Magazzino della Bonatti, sono vicini a Mariella e famiglia per l'improvvisa scomparsa del caro fratello24 giugno 2017I colleghi del Terzo Piano della Bonatti Spa sono affettuosamente vicini a Mariella in questo momento di grande dolore per la perdita del fratello25 giugno 2017CiaoDa Erika, Luca, bimbi e famiglia Brianti25 giugno 2017Increduli per quanto accaduto al caro Roberto ci stringiamo con affetto a Caterina, Rosanna, Mariella e famiglie.Marta, Giuseppe, Federico.Ciao25-6-2017che le nostre risate ti accompagnino per le strade del cielo.I tuoi amici Ermes, Regina, Luciano, Roberta, Vincenzo, Romana.25 giugno 2017Maria, Antonio ed Elena si uniscono al dolore di Caterina, Rosanna, Mariella e famiglie per la perdita del caro25-6-2017Le amiche e colleghe della Bonatti Spa si stringono con affetto a Mariella e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita dell'amato fratello25 giugno 2017