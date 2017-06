Sergio Guidotti

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 84Ne danno il doloroso annuncio Ombretta con Luca, Mara e Francesco, le adorate Zoe e Nina, lo zio Giuseppe e tutti i cugini con le rispettive famiglie.I funerali si svolgeranno lunedì 26 giugno alle ore 17 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Varano Melegari indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Varano Melegari.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Aurelio Ferrentino e a tutto il personale medico e infermieristico dei reparti di Pneumologia e Terapia Semintensiva Respiratoria dell'Ospedale Maggiore di Parma.25 giugno 2017Ï Carlo Sicuro e famigliaÏ Fam. Ramelli BazzinottiÏ Famiglia Acerbi GiovanniMaria Elena e Massimiliano profondamente commossi si uniscono al dolore che ha colpito Ombretta, Mara e Luca per la scomparsa del caroe porgono le più sentite condoglianze.25 giugno 2017Con il cuore stretto dal dolore salutoamico fraterno di sempre, che non dimenticherò mai, e porgo con Rina le più affettuose e care condoglianze a Ombretta, Luca e Mara.Nello e Rina Maccini.25 giugno 2017Lo zio Giuseppe, i cugini Marisa, Guido e famiglia partecipano al lutto del caro25 giugno 2017Con affetto siamo vicini a Ombretta, Luca, Mara e Francesco per la perdita del caroDonatella e Flavio.25 giugno 2017I componenti delle Tre Valli porgono sentite condoglianze a Ombretta, Luca e Mara per la scomparsa del caro25 giugno 2017Caro amicoti ricorderemo sempre.Gli amici delle Tre Valli.25 giugno 2017