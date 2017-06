Guerrino Vellani

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Cleonice, l'adorata nipote Alessia, i figli Gianna con Ermes, Achille con Bruna, i nipoti Iuri con Katia, Ylenia con Manuel, gli adorati pronipoti Elia e Linda, il fratello Adriano con Anna e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 26 giugno alle ore 16,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario in via Isola sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico del reparto di «Medicina d'Urgenza» in particolare al Dott. Mossini per le amorevoli cure prestate.25 giugno 2017Ï Erio, Tina e figlieÏ Valter e GiuseppinaÏ Enio e MaryÏ Enzo e ZefferinaÏ Ghiradi Carlo, Marisa e figliCiaograzie per il grande affetto che ci hai datoI nipoti Massimo con la figlia Elsa e Laura con Paolo.25 giugno 2017I condomini, gli inquilini e l'Amministratore del condominio «Roma» di via Nullo, 1 a Parma, partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del signor25 giugno 2017Gli amici Antonio e Giovanna, Andrea e Laura, Roberto e Paola, Andrea e Rossella, Claudio e Vanna, Lele e Dusca sono vicini ad Achille per la scomparsa del papà25 giugno 2017Soci e dipendenti della General Bruciatori sono vicini ad Achille e famiglia per la perdita del caroe porgono sentite condoglianze.25 giugno 2017Franca, Dauli, Emanuela, Bruna e Anna sono vicini a Achille per la perdita del caro padre25 giugno 2017