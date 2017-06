Giorgio Petrini

È mancato all'affetto dei suoi cari ilCav.Ne danno il triste annuncio la moglie Mina, le figlie Fiorenza, Beatrice con Giuseppe, la sorella Graziella e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 26 giugno alle ore 16.00 partendo dall'ospedale di Vaio per la chiesa e il cimitero di noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 giugno 2017Ï Rita e Giuliano SchiarettiÏ Linda e DiegoÏ Pina, Lara, Erika e Angelo FerrariÏ Fam. Sergio TorriÏ Rita e Marica ForzaniÏ Fabio Fecci e famigliaÏ Fam. Giuseppe GreciÏ Fam. Pino ManganelliÏ Pubblica Assistenza Croce Verde NocetoÏ Giuliano, Gabriella e famiglia BassaniniI cognati Luigi e Adele si uniscono al dolore di Mina, Fio, Bea, Beppe e Graziella per la perdita del caro25 giugno 2017Caroti auguro una buona permanenza nel regno dei cieli.Gloria.25 giugno 2017Ci ha lasciati il carissimo e indimenticabile amicopersona di grandissima professionalità, ha fatto conoscere ed apprezzare il ristorante «Aquila Romana» in tutto il territorio nazionale.Ci mancherai tanto.Un abbraccio affettuoso a Mina, Fiorenza, Beatrice e famigliari.Anna e Tino.25 giugno 2017Tommy Tomasi con Leda e Rossella partecipano al dolore di Mina, Fiorenza e Beatrice per la scomparsa dell'indimenticabile25 giugno 2017Pietro Pesci e famiglia sono vicini ai familiari per la perdita del signor25 giugno 2017Giuliana, Paolo e Romano sono vicni a Mina, Fiorenza e Beatrice per la perdita del caro25 giugno 2017Gli amici dell'Aquila Romana Giuliano Manganelli, Francesco Scrivani, Carlo Boggiani e Lorenzo Cristofanilli sono vicini alla famiglia Petrini per la scomparsa del caro25 giugno 2017Cara Mina, a te Beatrice, Fiorenza, Giuseppe e famigliari con un grosso abbraccio da Neris, Emilio, Bianca, Alberto, Bruno e Stefania in ricordo del caro amico di sempreci uniamo al vostro dolore ricordandone le preclari doti e la grande professionalità.25 giugno 2017