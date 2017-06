Antonio Chierici

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio i figli Paolo con Marisa e Paola con Stefano, le nipoti Susanna con Filippo e Carlotta con Gabriel, le sorelle Giuseppina e Camilla, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella chiesa di Mamiano.I funerali si svolgeranno domani lunedì 26 giugno alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Mamiano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Stefano Del Canale per le cure prestate e per la grande disponibilità.Si ringraziano il personale medico e paramedico del Reparto Geriatria Cure Intermedie del Padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma e gli infermieri domiciliari.Grazie infinite di cuore a Fatmir per la sua vicinanza.Un caro ringraziamento anche a Vittorio Ampollini.25 giugno 2017Ï Famiglie ZavaroniÏ Emma BoschiÏ Fam. Bertinelli FrancoÏ Fam. Paolo SchianchiÏ Emma, Graziano PelizzaÏ Antonella GianferrariLe cugine Bruna, Claudia con Lino, Valeria con Guglielmo con le rispettive famiglie sono vicine con affetto a Paolo, Paola e famigliari tutti nel ricordo del carissimo25 giugno 2017Ï Fam. Franca e Luca DalcòÏ Fam. Ivan BergiantiCiaoci mancherai tanto.Susy e Carly.25 giugno 2017Gianni, Nuccia e Lalla con le loro famiglie si uniscono con affetto a Paolo e Paola per la perdita dello25 giugno 2017Enzo, Rita e Franco con rispettive famiglie sono vicini in questo momento di dolore a Paolo e Paola per la perdita del caro25 giugno 2017La famiglia Cavatorta Giorgio con Gina, Federica, Luca e Michela sono vicini a Paola e famiglia per la perdita del caro25-6-2017Giuseppina e Roberto Uccelli con le rispettive famiglie sono affettuosamente vicini a Paola e Paolo in questo momento di grande dolore per la perdita del caro25 giugno 2017Torelli Pier Luigi e famiglia partecipano al dolore per la perdita del caro25 giugno 2017L'associazione Mamiano Insieme è vicina a Paola, Stefano e familiari in questo momento di dolore per la perdita del caro25 giugno 2017Paola, Antonia, Dino e Luciana partecipano commossi al grande dolore di Paolo, Paola e familiari per la morte del caro25 giugno 2017Fabio, Alessandro Boldini e famiglie assieme alla mamma Caterina, si uniscono al dolore di Paolo, Paola e familiari per la perdita del carostimato e insostituibile casaro, ringraziandolo per i trenta anni percorsi insieme.25 giugno 2017Marisa, Massimiliano, Milva, Gregorio e Matilde sono vicini a Paolo e Paola per la perdita del papà25 giugno 2017Gli amici Paolo, Luciana, Ivo, Silvana, Alberto, Manuela, Primo, Marta, Mario, Luciana, Michele, Marisa, Pietro, Alessandra, Massimo, Roberta, Tiziana, Gabriele, Marina, Lorenzo e Matteo sono vicini a Paola, Paolo e famigliari per la scomparsa del caro25 giugno 2017