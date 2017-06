Oresta Baldi

Si è ricongiunta ai suoi amati Pietro e Francadi anni 100Ne danno il triste annuncio i figli Valter, Valeria, Claudio con Oriella, i nipoti Giacomo con Roberta, Giovanna con Stefano, Barbara con Matteo e Alice, la sorella Afra, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 26 giugno alle ore 8.45 partendo dall'abitazione di Laurano per la chiesa ed il cimitero di Neviano Arduini.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 21.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento ai Dottori Stefano Daolio e Fabrizio Lombardo, alle infermiere domiciliari per la sensibilità e competenza dimostrate.Non fiori ma eventuali offerte alla croce Azzurra di Traversetolo.25 giugno 2017Ï Andrea, Ivana e famigliaÏ Famiglia Bertogalli AlbertoCiaoriposa in pace.I tuoi figli Valter, Valeria e Claudio.25 giugno 2017Titolari e collaboratori Farmacia Rizzoli partecipano con affetto al dolore di Barbara e familiari per la scomparsa della adorata nonna25 giugno 2017I ragazzi del Turno del «Giovedì notte» si stringono con affetto a Barbara e famiglia per la perdita della carae porgono sentite condoglianze.25 giugno 2017Gli amici del Circolo «Il Boschetto» di Laurano-Paderna sono vicini a Claudio, Oriella e familiari per la perdita della cara25 giugno 2017