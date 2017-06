Roberto Morsia

Improvvisamente è mancato ai suoi cariLo annunciano con dolore la figlia Laura con Andrea e il piccolo Leo, la compagna Pamela ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 26 alle ore 10 nella chiesa Collegiata di Busseto ove la cara salma giungerà dall'Ospedale Maggiore di Parma, indi al cimitero di FidenzaIl Santo Rosario sarà recitato questa sera in Chiesa Collegiata dopo la S. Messa vespertina delle ore 18,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 giugno 2017Ï Pasticceria D'AzeglioValentina partecipa commossa al dolore di Pamela per la perdita del caro25-6-2017CiaoGli amici di Radio Lady ti piangono e ti ricorderanno sempre.25 giugno 2017Anna, Rino, Elisa, Roberto e Bianca Baroni si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del caro25 giugno 2017Olivetta e Graziano piangono la scomparsa del caro amico25 giugno 2017CiaoTi ricorderemo sempre con grande affetto.Ci stringiamo a tutti quelli che ti hanno voluto bene.Maurizio, Marco, Erminia, Adele Bergonzi.25 giugno 2017