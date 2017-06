Maria De Vincenzi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il doloroso annuncio i figli Maria Luisa e Luigi con Fabrizia, i nipoti Andrea, Alessio e Silvia, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo oggi 26 giugno alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato in Via di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante dott. Walter Corsi.26 giugno 2017Tutte le famiglie del condominio Erika partecipano al lutto di Luigi e famiglia per la scomparsa della mamma signora26 giugno 2017Tutte le famiglie del condominio Monte Croce si stringono a Maria Luisa e familiari per la perdita della cara mamma26 giugno 2017