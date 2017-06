Renzo Bocchi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano con dolore la moglie Carmen, la figlia Beatrice con William, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 27 c.m. alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Secondo P.se, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.La cara salma giungerà dalla Sala del Commiato di Via Zanardelli n. 11 in Parma con partenza alle ore 9.30.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.26-6-2017La sorella Vanda e le nipoti Cristina e Bianca Maria con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Beatrice e Carmen nel ricordo del caro26 giugno 2017Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gaibazzi-Cavalli si stringe a Beatrice e famiglia per la perdita del caro papà26 giugno 2017Celestina e Giovanni con Ines e Pier Luigi e rispettive famiglie sono vicini a Carmen e Beatrice per la perdita di26-6-2017Angela, Marco, Stefano Zarotti e famiglie sono vicini con affetto a Carmen, Beatrice e William nel triste momento della perdita di26 giugno 2017Cristina e Vittorio, Lara e Andrea, Carlotta e Davide con Sara ed Andrea partecipano affettuosamente al dolore di Beatrice e William e si stringono a Carmen nel ricordo del caro26 giugno 2017