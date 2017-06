Anna Rubini

È serenamente mancatadi anni 83Ne danno il triste annuncio i figli Luigi con Angela, Claudio con Marisa, la sorella Carla, gli adorati nipoti ed i parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 28 giugno alle ore 15,30 nella chiesa di Sant'Antonio, partendo dall'Ospedale di Vaio, indi proseguirà per la cremazione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Sant'Antonio.Si ringrazia fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria.27-6-2017Titolari e collaboratori della Premiata Farmacia Bonfanti sono affettuosamente vicini nel dolore alla Dott.ssa Elena per la scomparsa della carissima nonna27-6-2017