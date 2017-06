Luigi Bolzoni

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la moglie Fausta, i figli Massimo con Ornella e Monica, i cari nipoti Michele e Michela con le rispettive famiglie, la sorella Lina, cognati, cognate e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 28 giugno alle ore 9,30 nella chiesa di Sacca indi si proseguirà per il cimitero di Colorno.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 21,00 presso la chiesa di Sacca.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada ad Alfredo Gorreri per l'amicizia e disponibilità dimostrate.Non fiori ma eventuali offerte alla Pubblica Assistenza di Colorno.27 giugno 2017Ï Famiglie Franco, Corrado, Sandro e Romana PagliariniGli amici della Baracca si stringono a Massimo e famigliari per la perdita del papà27-6-2017