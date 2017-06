Giuseppa Gatti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio il figlio Renato con Mary, la nipote Jessica con Matteo, la signora Lydia e parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 28 c.m. partendo dalla Sala del Commiato in Via Carrega, 12/a Collecchio alle ore 14,30 per la chiesa parrocchiale Gaiano, indi la cara salma proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera presso la suddetta chiesa alle ore 20,30 sarà recitato il S.Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Medico curante Dott. Emilio Sani per le cure prestate.27 giugno 2017Ï Paolo e DeannaÏ Fam. Vittorina e Maria SignoriniBetty, Franca, Giorgio Giovanni, Maria, Paola, Sergio con rispettive famiglie sono vicini a Renato e Jessica per la perdita della cara27-6-2017