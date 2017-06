Ivo Bricoli

«Il Buon Pastore dà la vita per le sue pecore»(Govanni X,11)E' tornato alla Casa del PadreDondi anni 79Lo annunciano i cugini e i parenti tutti, unitamente alle comunità parrocchiali di Riccò-Vizzola, Piantonia e Respiccio e la Nuova Parrocchia di Fornovo.I funerali si svolgeranno giovedì 29 giugno alle ore 9.30 nella chiesa di Fornovo.Sarà possibile salutare Don Ivo nella Sala del Commiato di Fornovo in Via Di Vittorio 17 oggi dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.Una Veglia di Preghiera questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Riccò.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale medico e infermieristico dell'Hospice «La Valle del Sole» di Borgotaro.Un particolare ringraziamento alla signora Janca e a Gianfranco.Non fiori ma opere di bene.28 giugno 2017Ï Circolo Arci «Antonio Guatelli»Ï Famiglia ScicoloneÏ Coro Cake and PipeÏ Famiglie BerliniÏ Circolo S. Donnino VezzanoSindaco, assessori, consiglieri e dipendenti del Comune di Fornovo di Taro si uniscono con sentita commozione al dolore dei familiari per la scomparsa del caroDonricordandone le doti di guida spirituale e gli anni vissuti con dedizione pastorale a servizio dell'intera comunità.28-6-2017I compaesani di Vezzano, ricordando la figura buona, mite e profondamente religiosa diDonvero prete cristiano lo pregano di intercedere da Dio ora che è a lui vicino perchè benedica tutti i Vezzanesi sparsi nel mondo.28 giugno 2017GrazieDonnon dimenticheremo la sua disponibilità, la capacità di capire l'aspetto giocoso della vita, oltre che quello religioso.Grazie da tanti ragazzi e genitori per le belle attività all'Oratorio e per le grigliate a Vizzola.Gli «amici di Vizzola».28 giugno 2017La famiglia Squeri unitamente ai dipendenti e collaboratori di A Due Spa ringraziaDonper la vicinanza alla nostra comunità durante la sua missione pastorale.28 giugno 2017Don Renzo Tagliani, Don Sergio Aldigeri e Don Gian Domenico Ferraglia ricordano con tanta nostalgia gli indimenticabili momenti passati insieme al loro compaesanoDone sono certi che starà presso al Signore insieme ai tanti sacerdoti incontrati a Vezzano.Amici ricordateci!.28 giugno 2017Le famiglie Anna, Simone, Erica Squeri ricordano con affetto il caroDon28 giugno 2017