Giulietta Cagna

Ci hai insegnato tutto, ma non a vivere senza di Tedi anni 76Lo annunciano il marito Ercole, le figlie Patrizia con Antonio e Silvia con Gilberto, i nipoti Barbara, Andrea e Giulia, i fratelli Roberto, Romano e Luisa ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 28 giugno alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Collecchio indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al personale medico e paramedico del Reparto di Medicina Interna delle Torri Medicine.Un particolare ringraziamento alla signora Tata Marina.28 giugno 2017I nipoti Alberto, Barbara e Alessandra sono vicini a Ercole, Silvia, Patrizia e famiglie in questo triste momento per la perdita della zia28 giugno 2017