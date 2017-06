Giuseppe Barozzi

È mancatodi anni 79Lo annunciano i figli Gianluca e Catia con Giorgio, Daniele e Michele con Giulia e Anna, il fratello Maurizio.Il funerale si svolgerà oggi alle ore 16.00 nella chiesa di Traversetolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 giugno 2017Ï Antonia, Alfredo RosalbaÏ Luca, Marta, Silvana, LinoÏ Ilaria, Mirco, LeonardoÏ Fam. Luigi SartiÏ Antonia, Alberto ReverberiÏ Fam. Antonio BertiniAntonio e Angela sono affettuosamente vicini a Catia e famiglia per la perdita del papà28 giugno 2017Livietta con Ivo, Roberto con Cristina e famiglia sono vicini a Catia e Luca per la scomparsa del caro28 giugno 2017Roberto e Nicoletta sono vicini a Catia e famiglia per la perdita del caro28 giugno 2017