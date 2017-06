Nives Rattini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Gigi con Loredana, Rina, i nipoti Massimo con Elena, Samanta con Gaspare e l'adorato Adriano, le sorelle, i cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 29 giugno alle ore 9.45 partendo dalla Casa di Riposo Villa Parma, per la chiesa di San Giuseppe indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 giugno 2017Ï Famiglia Saccani Ivo ed ErnestinaÏ Famiglia Pier Luigi ContiCiaomi mancherai tantissimo.Grazie per tutto l'affetto che ci hai dimostrato.A Gigi, Rina e famiglia si porgono sentite condoglianze.Adriana con Beppe e Emma.28 giugno 2017Naires, Leontina, Evasio, Anna, Albina, Mauro con rispettive famiglie sono vicini a Gigi e Rina per la perdita della mamma28 giugno 2017Mariangela, Mario, Cristian, Gianfranco, Paola, Lorenzo sono vicini a Gigi, Rina e famigliari per la scomparsa della cara28 giugno 2017