Elio Chierici

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Lo annunciano con dolore la moglie Dina, il figlio Enrico con Sonia e l'adorata nipote Gloria.I funerali avranno luogo giovedì 29 giugno partendo alle ore 14.30 dalla Sala del commiato di Ade Servizi per la chiesa di Vicofertile indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento alla residenza «I Tigli» ed alla Struttura «G. Sidoli» per le amorevoli cure prestate.28 giugno 2017Gli amici del circolo «La Lanterna» partecipano al dolore di Dina e Enrico per la perdita del caro28 giugno 2017