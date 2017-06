Agostino Rotelli

E' spirato tra le nostre braccia.di anni 89Addolorati ne danno il triste annuncio gli adorati figli Stefano e Rossella con Barbara e Fabrizio, gli amati nipoti Simone, Nicole, Matteo e Fabio.I funerali avranno luogo oggi giovedì 29 giugno alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Antognano in via Berzioli, indi per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Corrado Spaggiari del Centro Nutrizionale.Si ringraziano la professoressa Tiziana Meschi primario di Medicina Interna e Lungodegenza Critica, la Dott.ssa Beatrice Prati, il Dott. Claudio Tana, per la grande professionalità e umanità dimostrate.Padre se anche tu non fossi mio padre, padre se anche tu fossi a me sconosciuto, per te stesso egualmente t'amerei!Ogni uomo può essere padre, ci vuole una persona speciale per essere papà.Tu sei stato speciale, un uomo d'altri tempi che ha avuto il lusso di poter andare sempre a testa alta!Sei stato in tutta la tua vita un uomo di grandi valori, onestà, integrità morale, di grande cuore, bontà e umiltà, un grande uomo e un grande esempio per noi.Non ti sei mai risparmiato, ci hai dato tanto amore, tutto quello che hai fatto lo hai fatto per noi, tutti i tuoi sacrifici non sono stati vani.Tutte le persone che ti hanno conosciuto hanno avuto grande stima e rispetto per l'uomo che sei stato.Dolce babbo, adorabile nonno la tua agonia è finita......Vola in alto papà..vola come sai fare tu...va da lei, raggiungila e riempila di baci, falla danzare per l'eternità, ora vi meritate la pace, insieme per sempre.Orgogliosi di voi non avremmo potuto avere genitori migliori, il vostro amore i vostri sacrifici, i vostri esempi ci accompagneranno per tutta la vita.Grazie per essere stati come siete e grazie per averci insegnatoFratelli e sorelle Rotelli con le rispettive famiglie si stringono con affetto a Stefano, Rossella e famigliari per la perdita del caro29 giugno 2017La Dirigenza e le Maestranze tutte dell'Impresa Luigi Notari SpA, vicini nel dolore della famiglia Rotelli, formulano le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro29 giugno 2017Tutti i dipendenti e le maestranze del San Nicola SpA e della Ghirardi Onesto SpA sono vicini a Rossella e familiari per la perdita del loro caro papàe porgono sentite condoglianze.29 giugno 2017La società Medlavitalia Srl e Forsafe Srl partecipano al lutto per la scomparsa diLe più sincere condoglianze alla Famiglia ed ai dipendenti di Eurosteel Italia Srl.29 giugno 2017Sono vicino a Stefano, Barbara, Simone e Fabio per la perdita del caroMassimo Castellana.29 giugno 2017Paolo e Pinuccia, Giorgio e Rita, Stefano e Rosy sono vicini a Stefano e Rossella per la scomparsa del papà29 giugno 2017Dipendenti ed ex dipendenti di Euro Steel Italia sono vicini alla famiglia in questo triste momento per la perdita del caro29 giugno 2017Commossi, partecipiamo al dolore di Nicole, Rossella e Fabrizio per la perdita del caroMarisa, Dario, Gallia e famiglia.29 giugno 2017I condomini e l'amministratore del condominio S.Antonio A di via Don Ramiro Tonani n.37 a Parma esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del signor29 giugno 2017