CROCE



È tornata alla Casa del Padre in cui ha sempre creduto e sperato con salda e limpida Fede Valentina Zeccarelli



Lo annunciano le nipoti, i cugini e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo sabato 1 luglio alle ore 9,30 partendo dalla sala del commiato di Pilastrello per la chiesa di San Michele (Via Repubblica 99) indi al Tempio della cremazione di Valera.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare e caloroso ringraziamento vada alla Dottoressa Suor Erika Buker, allo straordinario personale dell'Hospice delle Piccole Figlie che l'hanno curata con amore e dedizione, ai sacerdoti, alle amiche e amici che l'hanno assistita e confortata nel doloroso percorso della malattia. Parma, 29 giugno 2017



Ï Milani Adolfo, Mirella e Stefania



Cara Valentina



sarai sempre nel nostro cuore.



Milena e Gianni. Parma, 29 giugno 2017



Le amiche dell'Ex «Distretto Cittadella» ricordano con tanto affetto la carissima Valentina Parma, 29 giugno 2017