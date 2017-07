Vera Nicoli

È mancatadi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Elvira, Luca e Fabrizio, il genero, le nuore, il fratello, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 3 alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Casaltone (ore 10,00 circa) indi si proseguirà per il cimitero di Sorbolo.Il S.Rosario verrà recitato domenica 2 alle ore 20,30 presso la chiesa di Casaltone.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.1 luglio 2017Giacomo, Ilaria, Anna e dipendenti della ditta Bettati partecipano al dolore di Fabrizio per la perdita della mamma1-7-2017Soci e amici di «Circolo e ASD Casaltone» sono vicini in questo triste momento di Fabrizio e famigliari per la perdita della mamma signora1 luglio 2017Corinna, Paola e Gabriella con rispettive famiglie sono vicine a Fabrizio, Elvira e Luca per la scomparsa della cara mamma1 luglio 2017Mariuccia, Mirka e Alessandro Fallini sono vicini a Fabrizio, Elvira, Luca e rispettive famiglie per la scomparsa della cara1 luglio 2017