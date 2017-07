Vincenzino Sirocchi

Ci ha lasciati per raggiungere la sua amata Minadi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Paride e Alberto, i nipoti Alessandro con Antonella e Sara, le nuore Viviana e Cristina, la sorella Santina e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 3 luglio partendo alle ore 9.45 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi per la chiesa di Santa Maria della Pace indi si proseguirà per il cimitero di Baganzola.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un sentito ringraziamento alla signora Katia e i suoi famigliari ed al Reparto di Lungodegenza del Barbieri per le amorevoli cure prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.No fiori ma opere di bene.2 luglio 2017Ï Roberto, Stefania, Gianna, Luca e famiglieÏ Mario, DanielaÏ Rino, AnnamariaÏ Alfredo, EmiliaPorteremo sempre dentro di noi con gratitudine le buone conversazioni, le nostre ironiche battute, la lucidità dei pensieri ed il sorriso benevolo colmo di sentimenti reciproci che ci è stato donato fino alla fine.Ciaomi mancherai.Arrivederci.Vincenzo, Sara e Cristina.2 luglio 2017le vorremo sempre bene.Franco e Angela Piazza.2 luglio 2017I nipoti Franco, Giorgio Bersellini con rispettive famiglie ricordano il caro zio2 luglio 2017La famiglia Vaira, si unisce al dolore per la perdita die porge sentite condoglianze.2 luglio 2017Angelo, Enrico, Franco, Gianluca, Giorgio, Natuccio, Roberto A., Roberto C., Roberto S. e famiglie partecipano al dolore di Alberto per la scomparsa del caro2 luglio 2017I condomini del Condominio «1CDE» di Strada Viazza di Martorano esprimono le più sentite condoglianze al proprio amministratore, Geometra Paride Sirocchi per la scomparsa del padredel quale ebbero modo di apprezzare le non comuni doti di correttezza e competenza professionale.2 luglio 2017Camilla, Cesare e Maria Pia, Alessandra e Nicola, sono vicini ad Alberto con affetto per la scomparsa di2 luglio 2017I condomini e l'amministratore del Condominio Inps sono vicini ai figli Paride e Alberto per la perdita del padre2 luglio 2017