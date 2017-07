Paolo Rodolfi

Ci ha lasciatodi anni 63Con immenso dolore lo annunciano il figlio Fabio, le sorelle Fosca con Giuseppe, Simona con Paolo, la nipote Michela con Cristian, lo zio Pietro e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 4 luglio partendo alle ore 8,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Vigatto, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato domani lunedì 3 luglio alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.2 luglio 2017Ï Famiglia Giuseppe TrollesiÏ Fam. Franco RamuschiCiaograzie per tutto l'amore che mi hai dato.Ti terrò per sempre nel mio cuore.Ti voglio bene.Fabio.2 luglio 2017Ciao ziotorna a volare come facevi un tempo.Porta un bacio ai nonni.Michela e Cristian.2 luglio 2017rimani per sempre nel nostro cuore.Ciao tato.Fosca e Simona.2 luglio 2017senza di te non avremmo avuto il dono più grande della nostra vita.Grazie di cuore.Nicoletta.2 luglio 2017Ciaoti ricorderemo con tanto affetto.Siamo vicini a Simona, Fosca e Fabio in questo momento di dolore.Vanda, Paola, Orazio e Lorenzo.2-7-2017Partecipiamo al dolore di Fosca e familiari per la perdita del caroOrazio, Mariella, Francesca, Alberto, Simona e Fabio.2 luglio 2017Gli amici dell'Associazione Volo Libero Paraclub Monte Caio-Deltaclub Melloni, profondamente addolorati, piangono il loro Presidente Onorarioinsieme agli amici parà della Folgore e ne ricordano le elevati doti umane e il suo fraterno spirito di collaborazione.Sono stretti e vicini a Fabio e ai suoi familiari certi che Paolo, volerà ancora con tutti noi.2-7-2017Ci stringiamo con affetto a Fabio, Fosca e Simona per la perdita del caroUgo e Lidia, Michele, Matteo con Lapo; Adriana, Gemma, Andrea e Martina con Filippo.2 luglio 2017Mina con Nadia, Andrea e Rosita sono affettuosamente vicini a Simona, Fabio e famiglia per la perdita del caro2 luglio 2017