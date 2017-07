Ugo Ambanelli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, le figlie Daniela con Adriano, Monica con Fabrizio, i cari nipoti Mattia ed Eugenia e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 4 luglio alle ore 10.00 partendo dall'ospedale di Vaio per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 luglio 2017Ï Fam. Rosanna Greci e figliÏ Roberta, Stefano SpaggiariÏ Franca PelagattiÏ Tiziana ChiericiLa cognata Ines, i nipoti Carla, Giancarlo, Mara e rispettive famiglie piangono il caroe si stringono in un forte abbraccio a zia Lina, Daniela e Monica.3 luglio 2017La cognata Gina, Claudia e Nino, Stefania e Lorenzo, Antonio e Alda con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Lina, Daniela e Monica per la scomparsa del caro3 luglio 2017