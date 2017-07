Enzo Gandolfi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 94Lo annunciano con dolore il figlio Cesare con la moglie Monica e gli adorati nipoti Francesca, Alessandra e Filippo, la sorella Gilda e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 4 luglio, partendo alle ore 15.00 dalla camera ardente allestita presso la Sala del Commiato C.O.F. di Parma (viale Villetta 16/A) per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale tutto di Villa Ramiola per le premurose cure prestate.3 luglio 2017Ï Giorgio, Mariella e Monica CasaliniÏ Giorgio, Anna, GiacomoÏ Famiglia Renato CantarelliÏ Claudia, Giovanni FerrariPaolo e Silvia Zaccarini, con le rispettive famiglie, sono vicini al cugino Cesare per la scomparsa dello zio3 luglio 2017Zia Angiolina, Giancarla, Omar e Anuar si stringono con affetto a Cesare e familiari per la perdita del caro3 luglio 2017Il Consiglio di Amministrazione e i soci dell'Associazione «Amici di Romano Gandolfi» partecipano al lutto di Cesare per la perdita del caro papà3 luglio 2017Paolo e Margherita Pizzi partecipano al dolore di Cesare per la scomparsa del caro3 luglio 2017Rina, Mario, Marisa, Giorgio, Cecilia e Alessandro Barbieri partecipano al dolore di Cesare per la scomparsa del caro3 luglio 2017