Gastone Costa

Ad esequie avvenute la famiglia Costa insieme alle famiglie Maestri, Bonini e Salvini annuncia con grande tristezza la morte del caroSaremo grati a coloro i quali in memoria di Gastone vorranno fare donazioni per la lotta ai tumori infantili all' AIRC - Associazione Italiana per la ricerca sul cancro.4 luglio 2017Ï Anna e Pier Luigi OrlandiÏ Davide FrattaÏ Michele CeparanoÏ Primo e Antonella SavaniÏ Carlo e Maurizio MainiCaroil tuo sorriso e il tuo buon cuore ci mancheranno ogni giorno.Alfredo, Giovanna, Michela, Paolo, Nicola, Alessandra e tutti i ragazzi dello Studio.4 luglio 2017Ora la tua anima è nella Pace e la raggiungeranno solo pensieri di Luce.Conserverò il Tuo ricordoAlessandra Mezzadri.4 luglio 2017Ciaoe grazie per i bellissimi momenti passati insieme.Antonella e Francesco.4 luglio 2017carissimo dolce buono delicato gran signore, a rivederci un giorno insieme alle persone alle quali abbiamo voluto bene.Paola Piragine.4 luglio 2017