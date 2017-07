Iolanda Rastelli

Ci ha lasciati la nostra piccola ma grande mamma e nonnadi anni 88Lo annunciano le figlie Patrizia, Roberta e Mirella con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 5 luglio alle ore 9,00 partendo dalla Sala del Commiato «Ade» in Viale Villetta 31/a, per la chiesa parrocchiale di San Pellegrino, indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 21,00 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott. Alberici e tutto il personale 2° piano «Hospital» Piccole Figlie.Un particolare ringraziamento all'amica Tecla per le amorevoli cure prestate.4 luglio 2017Ï Teresa, Giacomo e GrazianaÏ Stefano, Mauro, Daniela, Mariagrazia e famiglieÏ Famiglia Bertoletti Paolo e IdaCiaoporteremo sempre nel cuore il tuo sorriso e i tuoi insegnamenti.Cristian, Elisa, Monica, Sara, Elena, Luca, Marco, Lisa, Alex, Sophie, Francesco e Mattia.4 luglio 2017