CROCE



Nella fede del Signore ha raggiunto il suo Nando, l'amata mamma Mina Pincolini ved. Chiastrini



Lo annunciano le figlie Mariella con Amilcare e Simona con Pierluigi, i nipoti Monica, Pietro, Giacomo, Andrea e la sorella Pina.



I funerali avranno luogo domani mercoledì 5 luglio alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Santa Maria della Pace, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.



Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento. Parma, 4 luglio 2017



Ï Allodi Cesare e famiglia



La Presidente, il Consiglio Esecutivo, il Consiglio Territoriale e la Segreteria della Confartigianato Imprese Parma partecipano al lutto della dipendente signora Mariella Chiastrini per la scomparsa della madre Vildemina Pincolini ved. Chiastrini Parma, 4 luglio 2017



I colleghi della Confartigianato Imprese Parma sono vicini a Mariella per la perdita della madre Vildemina Pincolini ved. Chiastrini Parma, 4 luglio 2017



Mirella, Carlo e Anna Galloni partecipano commossi al dolore di Mariella per la scomparsa della mamma signora Vildemina Pincolini Langhirano, 4 luglio 2017