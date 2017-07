Bruno Bertozzi

Ci ha lasciatiNe danno il triste annuncio le figlie Isabella con Umberto, Lorenza, Letizia e Paola con Franco, il cognato Giovanni con Gian Maria.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Parrocchia di San Patrizio Via Lanfranco.I funerali avranno luogo mercoledì 5 luglio partendo alle ore 9,30 dalla Sala Commiato di Viale Villetta 16/a per la stessa chiesa.Un grazie di cuore ad Enrichetta per l'affettuosa compagnia e amicizia.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Maurizio Vescovi e alle Sig.re Tatiana, Elena e Gabriela per le amorevoli cure prestate.4 luglio 2017Ï Adriano e ValterÏ Flavio UgolottiCiao nonnouomo buono e curioso ti ricorderemo con affetto.Cristina, Claudio, Simona, Anna e Gigi.4 luglio 2017I mandolinisti di Parma e Bologna unitamente alla loro maestra addolorati per la perdita del caro amico e collegasono amorevolmente vicini alle figlie Paola, Isabella e famigliari.4 luglio 2017Gotto, Donatella e Alessia sono vicini a Isabella in questo triste momento per la perdita del papà4 luglio 2017Gianni e Gianmaria sono sentitamente vicini ad Isabella e Paola per la scomparsa del caro4 luglio 2017Grazieper i tuoi sorrisi.Enrichetta, Paola, Rita, Giuseppe, Vicky e Gian Maria.4 luglio 2017