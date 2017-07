Sergio Bernieri

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio la moglie Laura, il figlio Ermanno, il nipote Ermanno Junior, Horquidia e Brigitte.I funerali avranno luogo mercoledì 5 luglio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Vicopò.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Ringraziamo la clinica Geriatrica Stroke Care Degenza Dir. Prof. Gian Paolo Ceda per la indiscutibile e alta professionalità.Ringraziamo i medici e tutto il personale per la grande umanità, disponibilità e cordialità.4 luglio 2017CiaoCiao nonno.Salutiamo un grande padre e un grande nonno.Porti via con te una grande bontà.Non conoscevi nè rancore nè la vendetta.Il perdono, la comprensione e una grande umiltà erano le tue ricchezze.Grazie.Ermanno, Ermanno Junior.4 luglio 2017Il cognato Gigetto, il nipote Giorgio con Marilena e Federica ricordano con tanto affetto il caro4 luglio 2017I titolari Bonini Vittorio e Borelli Paolo con tutta la B.S. Srl porgono sentite condoglianze a Ermanno e famiglia per la scomparsa di4 luglio 2017