Laura Gaggero

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Lo annunciano con dolore il marito Mario; i figli Marta con Mauro, Chiara con Marco, Guido e Simone; gli adorati Corrado, Clelia, Giovanni e Annalaura; il fratello; la sorella; il cognato; le cognate; i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 5 c.m. partendo alle ore 16 dalla Camera Mortuaria dell'Ospedale S.Maria di Borgotaro per la chiesa parrocchiale di S.Antonino.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la suddetta chiesa.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla mesta cerimonia.Un particolare ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Borgotaro ed a tutto il Personale del 118.4 luglio 2017I titolari e colleghi della Overmach Spa partecipano al lutto di Guido Barbieri per la scomparsa della mamma4 luglio 2017Tutti i colleghi dell'Ufficio Amministrazione si stringono a Guido Barbieri e alla sua famiglia, per la scomparsa della mamma4 luglio 2017