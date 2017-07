CROCE



Ora riposa in pace accanto alla sua amata Mimì. Carlo Lina



di anni 86



Ne danno il triste annuncio i familiari.



I funerali si svolgeranno domani mercoledì 5 alle ore 15,30 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 16,00 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.



Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di S.Uldarico.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore alla cara Annabel per l'affettuosa assistenza. Parma, 4 luglio 2017



Carla e Pietro, profondamente addolorati, salutano il caro Nonno Carlo



che tanto li ha amati. Parma, 4 luglio 2017



Sentite e sincere condoglianze ai famigliari per la scomparsa del caro Carlo



Condoglianze C.G. Costruzioni. Parma, 4 luglio 2017