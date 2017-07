Maurizio Ferrari

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 71Ne danno il triste annuncio Sonia con Giovanni e Noemi, Claudio con Titti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16,00 partendo dalla sala del commiato Via Pezzani, 27 in Langhirano per la chiesa di Petrignacola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutto il personale di Villa Margherita di Calestano.5 luglio 2017Ï Antonella, Giancarlo, Alessandro, MerinaSiamo vicini a Sonia e Claudio per la perdita del caroFamiglie Faccini Azeglio e Roberto.5 luglio 2017Matteo, Emanuela, Roberto, Alessia, Marusca, Mina e Francesca si stringono a Sonia per la perdita del fratello5 luglio 2017La famiglia Trombi Beppe partecipa al dolore dei famigliari per la perdita del caro5 luglio 2017