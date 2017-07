Ennio Mazza

«Credi in luied egli ti proteggerà,fa' rette le tue viee spera in lui.»(Sir. 2,4-6)Ci ha lasciato il nostro carodi anni 91Ne danno il triste annuncio la moglie Carla, i figli Danilo con Lisa e Gianmarco, Saule con Serena, Davide e Damiano e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 6 luglio alle ore 16.00 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di Lesignano de' Bagni.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Lesignano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhirano.5-7-2017Ï Adriano Brambilla e famigliaCon un caro ricordo Alberto con Sergio e Sabrina sono vicini ai famigliari per la perdita del caro5-7-2017I condomini del condominio Garda sono vicini ai familiari per la perdita del caro5 luglio 2017