Michele Montagna

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 62Ne danno il doloroso annuncio la moglie Antonella, le figlie Ilenia con Sandro e Giada con Natale, i cari nipoti Samuele, Suami e Giuseppe, la sorella, il fratello, i cognati, i consuoceri, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani venerdì 7 luglio alle ore 11,00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa ed il cimitero di Viarolo (arrivo ore 12,30 ca).Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante dott.ssa Luisa Benecchi, ai medici ed a tutto il personale dei reparti di Ematologia e Reumatologia per le cure prestate.6 luglio 2017Ï Famiglie Franco e Roberto CasoliÏ Valeria e Benedetta PavanatiÏ Famiglia Paolo CasoliÏ Luisa Vaia FarinaÏ Rossana, Giorgetto GiuffrediPietro, Emilio, Mina e cugini tutti stringono in un affettuoso abbraccio Antonella, Giada ed Ilenia per la scomparsa del caro6-7-2017Il CDA e tutti i colleghi della Cooperativa Sirio salutano con affettoe si stringono alla famiglia in questo doloroso momento.6 luglio 2017Marco, Sonia, Nicole, Matteo, sono vicini ad Antonella, Ilenia, Giada, Roberta, Enrico per la perdita del caro6 luglio 2017Francesco e tutta la famiglia Volpe si uniscono ad Antonella e alla sua famiglia per la perdita del nostro caro amico..Ciao grande amico mio...mi mancherai.6 luglio 2017Le famiglie Roberto, Manuela e Diego Maestri, Francesco , Laura, Nina e Delia Somacher, Cristina Giuffredi partecipano al lutto di Antonella, Giada e Ilenia per la perdita del caro6 luglio 2017Riva Bruno e Mimma con Gisella partecipano al lutto di Antonella, Giada e Ilenia per la perdita del caro6 luglio 2017I dipendenti della Ditta Riva Bruno sono vicini ai famigliari nel dolore per la perdita del caro6 luglio 2017Sinceramente addolorati per la perdita del caropartecipiamo al dolore di Antonella, Giada e Ilenia.Pio, Adriano, Nadia e famiglie.6 luglio 2017Rosanna, Massimo e Roberta sono vicini a Ilenia e famiglia per la perdita del caro6 luglio 2017Alessandra, Leonardo e Sara sono vicini e partecipano al dolore di Giada per la perdita del caro padre6 luglio 2017