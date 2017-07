Marianna Saulini

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Salvatore (Mario), la figlia Cristina con Pier Luigi, Silvia, Laura e Francesca, il figlio Luigi con Cinzia, Giovanni e Martina, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, venerdì 7 luglio, alle ore 10,15 partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. per la chiesa di Collecchio indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 luglio 2017Ï Laura e StellaÏ Paolo, Alessandra e FrancescaÏ Franca e Franco CoruzziMarisa e Franco sono vicini nel dolore, alla famiglia Piras per la perdita della cara6 luglio 2017Angela, Franca, Ivana B., Ivana S., e Nancy partecipano al dolore di Cristina e famiglia per la perdita della cara6 luglio 2017Claudio e Cinzia si uniscono al dolore di Luigi per la perdita della cara mamma6 luglio 2017Siamo vicini con affetto a Luigi, Cristina e Mario per la perdita della caraPaolo, Mary e Mattia.6 luglio 2017Aroldo, Marisa, Lucetta, Mino, Cristina, Laura, Elisa si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara6 luglio 2017Anna unitamente a Catia e famiglia sono vicine a Mario, ai figli Cristina, Luigi e familiari per la perdita della cara6 luglio 2017Il condominio Roberta partecipa al dolore di Mario e familiari per la scomparsa della cara6 luglio 2017