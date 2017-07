Itala Spaggiari

«Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo»(Matteo 11:28)È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano la figlia Daniela con Luigi, gli adorati nipoti Fabio, Francesco, Marco e Lucia, Alessandro.Il funerale avrà luogo sabato 8 luglio alle ore 9.30 circa presso la chiesa di Sala Baganza indi al Crematorio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale del Centro Cure Progressive Coruzzi di Langhirano per le amorevoli cure prestate.6 luglio 2017Ï Ditta Valenti Studio SportGli amici di Castellonchio sono vicini a Daniela e famiglia per la perdita della cara mamma6 luglio 2017Marco, Sabrina, Giulia, Michele sono vicini a Daniela per la perdita della cara mamma6 luglio 2017Valerio e Elma Depietri sono vicini al dolore a Daniela per la scomparsa della cara mamma6-7-2017