Gioiele Faietti

Ha raggiunto il suo Arturodi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Silvana con Antonio, Eugenio con Carla, i nipoti Chiara, Riccardo, Alessandro con Valentina e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 7 luglio alle ore 9.45 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di Guardasone.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 21.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano: i medici ed il personale tutto della Lunga Degenza Critica del Barbieri; Mariella, Rodnej, Miriam, Marta per le amorevoli cure prestate.6 luglio 2017Ï Fam. Alda, Emma, Sandro GazzaÏ Famiglia Rubino RubiniÏ Famiglia Andrea RubiniSiamo vicini a Silvana ed Eugenio, per la perdita della cara ziaSergio, Tiziana, Lorenzo e Katia.6 luglio 2017La famiglia Rossi, i dipendenti e collaboratori della Società Ing. A. Rossi Impianti Industriali Srl partecipano al cordoglio dell'Ing. Eugenio Sassi per la perdita della madre6 luglio 2017Ester Mora è vicina a Silvana, Eugenio, Carla e Alessandro per la scomparsa della cara6 luglio 2017Franca e Pietro Sassi con le famiglie sono vicini ai cugini Silvana ed Eugenio per la scomparsa della mamma6 luglio 2017Luigi, Maria, Corrado, Cinzia e rispettive famiglie si stringono con affetto a Silvana e Eugenio per la scomparsa della cara mamma6 luglio 2017